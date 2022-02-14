Пристайко объяснил свои слова о якобы "отказе Украины от НАТО"

Посол Украины в Британии подчеркнул, что не имел в виду то, что Украина готова отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Об этом пишет Sky News.

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Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live сказал: "Мы могли бы (отказаться от членства в НАТО – ред.). И это, возможно, отвернуло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными".

После того Пристайко объяснил свои слова и сказал, что Украина готова пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, однако отказываться от вступления в НАТО страна не собирается, ведь это, в частности, закреплено в конституции Украины.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН.ua отметил, что слова украинского посла были вырваны из контекста.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырванные из контекста. Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов с странами и международными организациями", — заявил спикер МИД.

Опровергли слова посла Украины в Британии и в Офисе президента. Там попросили Пристайко объяснить свои слова.

"Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно столь громкие", — сказал Никифоров.

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