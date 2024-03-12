Пристайко рассказал, как Зеленский "вывел Путина из себя" на переговорах 2019 года

Позиция Зеленского была не только несколько изменена перед переговорами, но и чрезвычайно жесткой.

Украинский дипломат, экспосол в Великобритании Вадим Пристайко вспомнил об атмосфере на переговорах в Париже 2019 года в "нормандском формате". Тогда на ней присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэлль Макрон.

Об этом он рассказал Пристайко "Украинской правде".

По его словам, Зеленский всех удивил своей бескомпромиссной позицией и разозлил Путина.

"Собравшихся в Париже лидеров ожидала одна неожиданная штука. Мне кажется, что и Меркель, и Макрон, и Путин были уверены в том, что Зеленский как новый президент без опыта, будет очарован вниманием великих мира сего", — рассказал Пристайко.

Он говорит, что позиция Зеленского была не только несколько изменена перед переговорами, но и чрезвычайно жесткой и неуступчивой. Это вызвало раздражение Путина и определенный страх в Меркель и Макрона.

Также читайте Могут ли мобилизовать лиц от 18 лет по новому законопроекту: мнение адвоката

"Ощущалось напряжение за столом, реакцию можно было разглядеть на лице Путина. Но чувствовалась уверенность Зеленского в том, что он говорит, и так же было удивление принимавшего нас Макрона. Он, очевидно, чувствовал себя не совсем уверенно. Не в такое завершение. переговоров он рассчитывал", – добавил он.

Путину не понравились разговоры, касающиеся разведки войск.

Помню эту часть разговора за столом с Путиным. Я как раз вел эту часть, которая ему очень не понравилась, так что он чрезвычайно эмоционально отреагировал – не хочу использовать эти слова. Могу точно сказать, что знавшая русский язык Меркель поняла, что он имеет в виду», – рассказал Пристайко.

Да и вообще, отмечает он, Путин не яркий переговорщик. В тот день он словно пытался поладить с Зеленским.

"Не знаю, была ли это игра такова, но была попытка задобрить в каком-то смысле. Что-то в стиле: "Ваши предшественники они все националюги и политики. Но ведь вы нормальный человек, взвешенный, вы должны понять", — резюмировал Пристайко.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин не удовлетворится частью территории Украины, поскольку ему нужно уничтожить независимость всей страны.

Читайте также: