"Пристроили родственников в военкоматы": во Франковске разоблачили схему руководства города

Проведено около 30 обысков в военкоматах Ивано-Франковской области, областной ВЛК, а также по местам жительства фигурантов.

В Ивано-Франковске государственное бюро расследований разоблачило схему фиктивного зачисления на службу в военкоматы родственников руководства города.

Об этом сообщает ДБР.

Указывается, "новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же, они получали от государства денежное и материальное обеспечение счетом бюджетных средств", — говорится в сообщении.

В настоящее время бюро совместно с полицией провели около 30 обысков в военкоматах Ивано-Франковской области, областной ВЛК, а также по местам жительства фигурантов.

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В ходе следственных действий проверяются возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам будет решаться вопрос уведомления о подозрении отдельным военным чиновникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Расследование продолжается в рамках начатого производства по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом полномочий).

ДБР разоблачило очередную схему в Ивано-Франковске

ДБР разоблачило очередную схему в Ивано-Франковске

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ДБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

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