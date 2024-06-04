"Пристроить офицеров в штабы": Безуглая снова "разнесла" Сырского – в чем причина

Безуглая считает, что главнокомандующий ВСУ и Генштаб создают новые бригады, "чтобы загнать мобилизованных недоученных людей и пристроить офицеров в штабы".

Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает "атаковать" Генштаб и украинское военное командование.

На своей странице в Facebook нардепка подвергла критике ситуацию, когда Генштаб и лично главком Сырский создают новые бригады.

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"Главнокомандующий и Генштаб снова создают еще новые бригады, чтобы загнать мобилизованных недоученных людей туда и пристроить офицеров в штабы! Это значит, что опытные бригады на поле боя практически не ощутят улучшения мобилизации", — отметила Безуглая.

По ее информации, десантно-штурмовые войска (ДШВ) убрали из приоритета пополнение. А спецназу ГУР, Командованию Сил специальных операций ВС Украины заблокировали перевод людей.

Нардепка считает, что Генштаб пытается "загнать" всех мобилизованных в пехоту и называет это "абсурдом".

"Уже не говорю, что деньги вообще не считаются", – возмущается депутат.

По ее словам, в рабочей группе по законопроекту о мобилизации в 2023 году подсчитали, что создание новой пехотной бригады – это не менее 20 млрд грн.

"Фактически, единственный выход для граждан, готовых защищать свою страну в этой ситуации – не ждите, пока вас куда-то запихают, ищите качественное подразделение и призывайтесь туда, конкретно", – советует Безуглая.

Напомним, что нардепка Марьяна Безуглая стала резко критиковать главкома ВСУ Александра Сырского и приближенных к нему генералов. В конце мая, вернувшись с фронта, народный депутат назвала некоторых генералов "преступниками", обвинив их в наступлении РФ на Харьковщину и провале обороны на Покровском направлении. Также она предупредила главкома Сырского о последнем для него "звоночке".

30 мая Безуглая заявила, что с момента отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и его замены на Александра Сырского в структуре и принципах работы Генштаба ничего не изменилось.

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