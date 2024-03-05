Присутствие войск НАТО в Украине: президент Чехии сделал новое заявление

Президент Чехии призвал не ограничивать себя там, где это не нужно.

В Чехии призывают к расширенной помощи Украине, в частности, возможному присутствию войск на нашей территории.

Соответствующее заявление сделал Чехии Петр Павел .

Он отметил, что подразумевает не отправку боевых подразделений, а формы помощи и "небоевое взаимодействие".

"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", — заявил чешский президент.

Он призвал не ущемлять себя там, где это не нужно.

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"Это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или напрямую в Украине", — сказал он.

Также чешский президент отметил суверенность Украины.

"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной", - сказал он.

Напомним, Канада не планирует отправлять своих военнослужащих в Украину. В Оттаве отмечают, что канадские войска размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе.

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