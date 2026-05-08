Присваивали квартиры умерших: бывшему судье Тандыру объявили новое подозрение

Алексей Тандыр подозревается в присвоении квартир / © Государственное бюро расследований

Бывшему судье Алексею Тандыру сообщили о подозрении в участии в преступной организации, занимавшейся незаконным завладением недвижимостью умерших граждан в Киеве и Одессе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили должностные лица исполнительной службы, адвокаты и другие сообщники, присваивала жилье умерших владельцев или лиц, долго не появлявшихся по месту жительства.

Схема предусматривала оформление фиктивных долгов и документов, на основании которых через судебные решения и исполнительную службу имущество перерегистрировали на подставных лиц для последующей продажи.

Следствие считает, что Тандыр выносил решение по фальшивым документам, чтобы узаконить воровство жилья у людей и общин. Так группа присвоила шесть квартир на 7,6 млн грн, а еще одну стоимостью 2 млн грн просто не успела переоформить.

Суд избрал Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сообщникам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и участие в преступной организации, которая предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Кто пытался использовать закон как инструмент ограбления, сами оказались перед законом», — отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Позиция Алексея Тандыра

Адвокат Алексея Тандыра Олег Юрченко в комментарии «Общественному» назвал подозрение необоснованным и безосновательным. Он заявил, что защита получила доступ к материалам дела только во время заседания по избранию меры пресечения. А сами действия следствия считает попыткой любой ценой оставить подзащитного под стражей.

«Когда сейчас пишут, что судья „барыжил“ квартирами, пусть скажут, каким образом. Это создано, чтобы не выпустить его из-под стражи. Теперь его, ну как бы, дважды содержат под стражей. Это и есть реальная причина этих действий», — подчеркнул Олег Юрченко.

Смертельное ДТП с участием Тандыра: что известно

Прошло более двух лет с момента смертельного ДТП на въезде в Киев, в котором погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко. Виновник аварии, эксочильщик Макаровского райсуда Алексей Тандыр, до сих пор находится в СИЗО, а рассмотрение дела продолжается.

Трагедия произошла в ночь на 26 мая 2023 года. Тандыр за рулем авто сбил нацгвардейца прямо на блокпосту. Военный погиб на месте. Хотя судья отказался от теста на алкоголь, экспертиза ДБР подтвердила: к моменту аварии он был пьян.

Тандыру объявили подозрение и отправили под стражу без права залога. С тех пор эту меру постоянно продолжают. Дело было передано в суд в августе 2023 года, где семья погибшего заявила о гражданских исках для возмещения ущерба. В частности, жена нацгвардейца требует взыскать с Тандыра 40 миллионов гривен, а отец погибшего — один миллион гривен.

В апреле 2024 года Тандыр просился на свободу, чтобы якобы пойти на военную службу, но суд отказал. В августе 2024 года Высший совет правосудия официально уволил его с должности судьи.

Сейчас Тандыр ждет приговора не только за смертельное ДТП, но и участие в новой схеме с махинациями вокруг недвижимости.

