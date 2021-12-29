Присвоение "Межгорья": расследование по делу экс-президента и его сына завершено

Присвоение "Межгорья": расследование по делу экс-президента и его сына завершено

Виктору Януковичу и его сыну грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Детективы НАБУ завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, в течение 2002-2013 годов бывший президент совместно со своим сыном завладел земельным участком площадью 104,61 га, расположенными на нем зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" в урочище "Межгорье", а также домом №123-а на улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

“В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции “Межгорье”. В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)”, — сказано в сообщении.

Действия экспрезидента были квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

29 декабря 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

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Ранее, 25 августа 2021 года, по ходатайству детективов НАБУ следователь судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. С момента побега экспрезидента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019-го дело расследовало ГПУ.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд снял арест с дома гражданской жены Виктора Януковича Любови Полежай. Шесть лет назад дом арестовали, из-за якобы сожительства госпожи Полежай с беглым президентом.

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