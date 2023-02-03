Присвоил 1,7 млрд грн на закупке для ВСУ: советнику замминистра обороны объявили подозрение

Подозреваемому грозит до 12 тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Следователи Нацполиции 3 февраля сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году советник замминистра обороны вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур для хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ.

"По заключенным договорам общество как предварительную оплату получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд Вооруженных Сил Украины общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило. Следовательно государству было нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн", – говорится в заявлении полиции.

Следователи сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах. Наказание за это предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители также провели в доме подозреваемого обыски. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции отметили, что ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн дол.

Напомним, СБУ 3 февраля сообщила, что работники спецслужбы разоблачили еще две масштабные схемы хищения госсредств, выделенных на питание для бойцов ВСУ. Сумма нанесенного Минобороны ущерба составляет более 120 млн. грн.

Днем ранее ДБР задержало преступную группу из 5 человек, присваивавших средства, выделенные на питание военнослужащих ВСУ. В частности, они поставляли Минобороны яйца по завышенным ценам.

Кроме того, 2 февраля суд арестовал экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции по делу о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Суд взял под стражу и экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, который тоже фигурирует в деле закупки по завышенным ценам продуктов для военных.

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