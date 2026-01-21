Присвоил 2,5 миллиона из зарплат учителей и сбежал в Чехию: на Прикарпатье будут судить депутата

Деньги

В Ивано-Франковской области перед судом предстанет депутат Загвоздянского сельского совета, который длительное время скрывался от украинского правосудия за границей. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллионов гривен из фонда заработной платы педагогов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали финансовых махинаций в школах

Следствие установило, что в течение 2021-2023 годов обвиняемый работал бухгалтером сразу в трех учебных заведениях.

«Получив доступ к банковским системам школ, он систематически подделывал платежные ведомости и начислял себе завышенные суммы из зарплатного фонда педагогов. Общая сумма ущерба — более 2,5 млн грн», — сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что депутат организовал схему по фиктивному трудоустройству своих родственников — брата и сестры, чьи зарплаты он впоследствии забирал себе и тратил на собственные нужды. Преступную деятельность чиновника разоблачили еще весной 2023 года, однако ему удалось нелегально пересечь границу и выехать в ЕС.

Более года депутат находился в международном розыске, пока не был задержан в Чехии при попытке обратиться в местные государственные учреждения. После завершения всех юридических процедур задержанный был передан правоохранительным органам Украины для привлечения к ответственности.

Уголовная ответственность и соучастники

По информации прокуратуры, действия депутата квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включающими мошенничество, присвоение имущества в особо крупных размерах, махинации с платежными документами и легализацию средств, полученных преступным путем.

Вместе с ним к ответственности привлекают и руководителей учебных заведений. Директорам обвиняют в служебной халатности, поскольку их отсутствие надлежащего контроля над действиями бухгалтера создало условия для многолетнего хищения бюджетных средств.

