Присвоил донаты для ВСУ: Владу Сорду объявлено подозрение в мошенничестве

Правоохранители задержали военнослужащего, подозреваемого в мошенничестве путем присвоения средств, собранных на нужды ВСУ.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора военнослужащему сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий организовывал сборы средств на приобретение оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ. Однако часть из них – более 357 тысяч грн – он потратил "по собственному усмотрению".

Впоследствии блогер и владелец телеграмм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков сообщил, что речь идет о военном, поэте и издателе Владиславе Гранецком-Стафийчуке, больше известном под псевдо Влад Сорд по нескольким скандалам.

"Гранецкому-Стафийчуку В.Ю…. вручено ходатайство о применении меры пресечения — содержание под стражей. В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск", – добавил Лачен.

По информации издания "Межа", в прошлом году Сорда уже обвиняли в присвоении около 10 миллионов гривен, которые люди задонатили на нужды ВСУ. Эти средства, на которые должны были быть приобретены польские минометы, автомобили и другое оборудование для военных, Сорд потратил на "красивую жизнь".

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