Присвоил миллион гривен на помощи ВСУ: в Киеве разоблачили масштабную аферу с дронами

В Киеве задержали мошенника / © Киевская городская прокуратура

Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему местному жителю по факту мошенничества в особо крупных размерах. По данным следствия, мужчина присвоил средства, предназначенные на закупку квадрокоптеров для фронта.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Схема «доверия» и поддельное лицо

Следствие установило, что подозреваемый внедрился в круг волонтеров и благотворителей. Для маскировки он использовал имя своего брата и создавал образ надежного поставщика военного снаряжения из-за границы.

«Для того чтобы ему доверяли и рекомендовали знакомым, нескольким людям подозреваемый действительно приобрел дроны в странах Европы. Впоследствии, в сентябре 2023 года, он получил от потенциального покупателя 30 тысяч долларов США — часть наличными, часть криптогаманца. За эти деньги за 5-7 дней он обещал приобрести для него за границей и поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t. Обещанных дронов покупатель не увидел до сих пор», — сообщили в прокуратуре.

В Киеве задержали псевдо волонтера. / © Киевская городская прокуратура

Также сообщается, что потом мужчина рассказывал покупателю о проблемах на границе, просил подождать, отправлял фото, а затем выключил телефон и стал скрываться. Во время обысков в доме мужчины правоохранители обнаружили: маски для конспирации, списки других потенциальных заказчиков.

В Киеве задержали псевдо волонтера, у которого нашли маски для конспирации. / © Киевская городская прокуратура

Уголовное прошлое и мера пресечения

Как выяснилось, у мужчины уже были проблемы с законом. В 2017 году его приговорили к 5,5 годам лишения свободы за аналогичные преступления: тогда он обманул предпринимателей более чем на 200 тысяч долларов, обещая поставки iPhone по низким ценам.

«Подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1 097 058 гривен. Он взят под стражу в зале суда. Досудебное расследование осуществляется следователями Соломенского УП ГУ Нацполиции в Киеве, оперативное сопровождение УКР ГУНП в Киевской области», — подытожили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители Харьковской области разоблачили еще одного работника морга, который присваивал личные вещи погибших на Купянском направлении украинских военных. Во время обыска у медбрата обнаружили похищенные телефоны защитников.

К слову, жена погибшего на Курщине украинского танкиста Эдуарда Рошки Юлия обвинила работников морга и ритуальных служб в Малине Житомирской области в присвоении золотого кольца воина.