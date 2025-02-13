Присвоила 2,5 миллиона гривен: в Харькове разоблачили владелицу благотворительного фонда

Женщина получила деньги на закупку дронов для ВСУ, но потратила средства на собственные нужды.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

В ноябре 2023 года в полицию обратился житель Харькова. Мужчина сообщил, что организовал сбор средств на 25 квадрокоптеров, в том числе 5 дронов Mavic 3T и 20 Mavic 3 FMC для нужд Вооруженных сил Украины. После завершения сбора средств по совету знакомого он обратился в один из благотворительных фондов для закупки дронов.

Мужчина перевел на банковский счет руководительницы благотворительного фонда 2,5 миллиона гривен, но фигурантка не выполнила своих обязательств. Владелица фонда использовала средства на собственные нужды. Сейчас ей объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

Напомним, львовянка присвоила почти 800 тысяч гривен, собранные для ВСУ.

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