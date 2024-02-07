Присвоили 5,4 млн грн: разоблачили организаторов схемы на закупках модульных укрытий для школьников

В Днепропетровской области разоблачили факт хищения 5,4 млн грн бюджетных средств на закупки модульных укрытий для школьников. Правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщника.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Что известно о схеме

Фигурантам инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, подозреваемая, которая была уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из общин. В преступную схему она привлекла знакомого – жителя Днепра, он подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

Хищение на укрытиях / Фото: Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

"Закупленные укрытия превышали рыночную цену, не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. Несмотря на это, должностное лицо внесло недостоверные сведения в акты приемки-передач и подписало их. Действия подозреваемых привели к существенным убыткам территориальной громаде — более 5,4 млн грн", — отмечают правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей. Следствие продолжается, в частности, проверяется возможность причастности к совершению преступления других лиц.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не удовлетворила ходатайство прокуратуры о заключении под стражу отстраненного исполняющего обязанности директора департамента Министерства обороны Тоомаса Нахкура. Как мера пресечения ему назначено личное обязательство.

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