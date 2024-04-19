Присвоили 8,7 млн грн: детективы БЭБ разоблачили чиновников филиала "Укрзализныци" и предпринимателя

Речь идет о хищении на поставке железной дороге накладок для рельсов.

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам одного из региональных филиалов "Укрзализныци" и директору частного предприятия в завладении 8,7 млн грн государственных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Как выяснили в Бюро, общество с ограниченной ответственностью стало победителем тендера на поставку госучреждению накладок для рельсов на 8,7 млн. грн. Об этом был заключен соответствующий договор.

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В приложении к договору была техническая спецификация, согласно которой должны были быть изготовлены рельсы. Однако покупатель согласился на закупку товара худшего качества. Поставленные накладки для рельсов противоречили требованиям ГОСТа, а некоторые показатели прочности вообще отсутствовали.

Детективы Бюро на основании аналитического продукта и судебно-экономической экспертизы установили, что фигуранты такими действиями нанесли государству ущерб на 8,7 млн. грн.

Напомним, в начале апреля детективы НАБУ сообщили о подозрении семи участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

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