"Присвоили более 1 млрд грн": СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны

Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ.

Служба безопасности сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и его подчиненному. Отмечается, что подозреваемые присвоили более 1 млрд. грн.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, собрана масштабная доказательная база, свидетельствующая о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экскерующего Департамента государственных закупок этого ведомства.

Также читайте Путин заявил, что Россия вынуждена увеличить расходы на приобретение оружия





Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на фронте.

СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны





"Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн. По данным следствия, должностные лица оборонного ведомства организовали сделку в начале марта 2022 года. Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн. грн. грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки", — говорится в сообщении.



Товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. Более того, приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.



Также установлено, что организаторы «схемы» провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на общую сумму 900 млн. грн.



"Приобретенное имущество не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий. Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружены документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности", — сообщили в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).



Оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины разоблачила и задержала участника агентурной сети Главного управления генштаба ВС РФ (больше известного как ГРУ) в Харьковской области.

Читайте также: