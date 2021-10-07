Присылал фото полового органа и касался: в Ровенской области учитель приставал к 10-летней девочки

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили, назначив испытательный срок.

В г. Здолбунов Ровенской области осудили учителя танцев, который присылал изображение своего полового органа 10-летней ученицы. Учитель должен оплатить ребенку 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн судебных трат.

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Об этом говорится в решении Здолбуновского районного суда.

Суд установил, что мужчина, работая в хореографом, присылал девочке фото своего полового органа и обнаженного тела. Также он просил ребенка сбросить ему свои интимные фото, что девочка сделала. Переписку между учителем и ребенком увидела мать потерпевшей и обратилась в полицию.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он рассказал, что сначала общался со старшей сестрой потерпевшей и ей присылал свои интимные фото. Однако поняв, что он переписывается с малолетним ребенком, не прекратил этого и продолжил общаться с 10-летней девочкой, требуя от нее интимных фото.

Потерпевшая рассказала, что действительно переписывалась со своим учителем танцев. Однако она боялась об этом кому-то рассказать, чтобы мужчина не показал ее фотографий. Мать ребенка рассказала, что увидела в телефоне дочери интимную переписку со взрослым мужчиной. Когда она спросила девочку об этом, она расплакалась. Сейчас ее дочь боится ходить в школу и посещать кружки, поскольку извращенные действия учителя нанесли ей моральных страданий.

Психолог, которую посещает ребенок после притязаний, рассказала, что по словам девочки, учитель танцев касался к ее частей тела, заставлял высылать фотографии в обнаженном виде. Ребенок поэтому в депрессивном состоянии.

Сестра потерпевшей добавила, что она познакомилась с учителем танцев, когда забирала девочку из кружка. Она общалась с мужчиной в соцсетях, однако прекратила переписку после того, как он начал присылать ей фото своего полового органа и видео с мастурбацией.

Суд признал учителя виновным, приговорил его к 5 годам лишения свободы и запретил три года заниматься педагогической деятельностью. Однако реальный приговор суд заменил на три года испытательного срока.

Также осужденный должен уплатить ребенку 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн расходов на юридическую помощь. В пользу государства за проведенные экспертизы суд взыскал с мужчины 3595 грн.

Напомним, в г. Здолбунов Ровенской области 21-летний преподаватель хореографии присылал своей 10-летней ученицы интимные фото.

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