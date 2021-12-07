Присылал порно-картинки и облил кислотой: в Хмельницкой области осудили отца, который издевался над дочерью

Присылал порно-картинки и облил кислотой: в Хмельницкой области осудили отца, который издевался над дочерью

Из-за действий отца у девушки изуродовано лицо.

В Хмельницкой области к восьми годам и шести месяцам лишения свободы приговорили 44-летнего мужчину, который развращал свою дочь и облил ее серной кислотой.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина развращал дочь с 14-летнего возраста. Также он угрожал дочери и заставлял ее чаще приезжать домой, когда она училась в Хмельницком.

"Также потерпевшая находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших из неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. У них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девушки в якобы непристойном поведении", — говорится в сообщении.

В 2019 году мужчина такими угрозами заставил свою 19-летнюю дочь выйти в поле, где он облил ее серной кислотой. Потерпевшая получила 6% ожогов тела. Также из-за этого у нее изуродованное лицо.

Приговором Белогорского районного суда он приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

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