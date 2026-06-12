Притула назвал человека, который завершит войну в Украине

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Украинский общественный деятель и волонтер, некогда известный шоумен Сергей Притула считает, что война в Украине не завершится в 2026 году, потому что это зависит только от диктатора РФ Владимира Путина.

Такое мнение волонтер высказал в интервью РБК-Украина.

«Мое какое-то чувство, что, пожалуй, это не случится. От нас не всё зависит. Есть непосредственно один человек, сидящий в Кремле, хотя язык, называть его человеком, не поворачивается. И, отталкиваясь от его риторики, в частности, которая сейчас была на Петербургском экономическом форуме, когда Путин заявляет, что нет смысла вести какие-то переговоры, когда он там дальше трясет каким-то „Орешником“ и так далее», — сказал он, добавив, что нет «оснований ожидать завершения боевых действий, но ситуация на фронте достаточно динамична».

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По его мнению, систематические удары Украины в глубь России могут заставить ее посадить за стол переговоров.

«Возможно президент, глава офиса понимают масштабы наращивания ударов, например, по территории России, дальнейшее формирование буферной зоны российской экономики на 1500–2000 километров вглубь. Возможно, надеются, что это станет важным влиянием давления на Россию, для того чтобы она все-таки согласилась на какие-то переговоры», — отметил Притула.

Когда завершится война в Украине — последние прогнозы

В ЦРУ предполагают, что до конца этого года в Украине может быть прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны. В то же время, такие элементы войны, как психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние Кремля будут продолжаться. Такой прогноз озвучил бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн.

Между тем, в Генштабе призвали не манипулировать темой окончания войны и подчеркнули, что приближение мира зависит от украинских военных на фронте.

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