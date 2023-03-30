Притула признался, на какие деньги живет во время войны: "Мне неплохо капает"

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, на какие деньги живет во время войны и не берет ли средства из своего волонтерского фонда.

Об этом Притула рассказал YouTube-каналу "Жовті кеди з Юлією Бориско".

Напомним, что в Украине благотворительные фонды имеют право до 20% пожертвований направлять на зарплаты для работников и другие расходы. Однако так поступают далеко не все фонды.

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В частности, Притула заверил, что сегодня живет на собственные деньги. Он рассказал, что во время работы на телевидении накопил достаточное количество для надежной финансовой подушки.

"В прошлом месяце уже доллары менял. На самом деле я довольно неплохо зарабатывал за годы своей работы на "Новом канале" – больше всего среди ведущих. В системе координат украинского телевидения, может, в тройке или пятерке был", – признался волонтер.

Он добавил, что работая и хорошо зарабатывая на телевидении, мог тратить, откладывать и даже инвестировать.

"Я в октябре 2021 года большую часть семейного бюджета инвестировал в облигации внутреннего государственного займа, и мне оттуда неплохо капает", – сообщил Притула.

В то же время он признался – уверенности, что финансовых запасов хватит до конца войны, нет. Однако волонтер отметил, что живет достаточно скромно и неприхотливо.

"Да, семья забирает средства, но на фонде нас кормят. Есть люди, которые на волонтерских началах нас подкармливают. Мы не тратим деньги на питание работников", – рассказал Притула.

Он заверил, что сам справится со своими расходами, и точно не тот человек, которому придется на что-то финансово скидыватся.

"Я всю жизнь справлялся, и дальше буду справляться", — сказал волонтер.

Напомним, в Харьковской области люди, которые в прошлом имели зависимость, стали волонтерами. Они объединились и каждый день ездят в самые горячие точки, чтобы эвакуировать местных из-под обстрелов, готовят обеды, ремонтируют подвалы. Это для них способ вернуться к полноценной жизни после курсов реабилитации.

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