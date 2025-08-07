© скриншот с видео

Реклама

Волонтер Сергей Притула рассказал о самых сложных запросах от армии. Он был непубличным и касался закупки одной интересной номенклатуры, которую гражданским обычно не продают.

Об этом рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью BBC .

Как заметил волонтер, об этом проекте не будут рассказывать по крайней мере, пока он не станет сюрпризом для наших врагов.

Реклама

«Выполнение этого проекта нуждалось в закупке одной интересной номенклатуры, которую гражданским обычно не продают. У нас есть опыт, как этому помочь», — констатировал он.

Раньше проходил выход на определенную структуру, чтобы купить бронетехнику. Сначала отвечали, что не продадут это благотворительному фонду. Волонтеры отвечали, что купили уже спутник. Тогда разрешали покупать бронетехнику и так далее.

«И здесь мы пришли к одним французам и перечислили, что мы уже и то, и другое покупали. А они нам ответили: „Ну, и что?“ Схема сломалась. Тогда мы заручились поддержкой некоторых структурных подразделений украинских спецслужб, чтобы все-таки завезти в Украину то, что нам было нужно», — рассказал Притула.

Есть и проекты, добавляет он, которые останутся в тайне навсегда.

Реклама

«Были запросы, о выполнении которых я, возможно, когда-нибудь, спустя длительное время после завершения войны, расскажу. А может, и не расскажу никогда», — заключил он.

Ранее Притула ответил, верит ли в победу Украины в войне с Россией.