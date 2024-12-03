В настоящее время у него есть отсрочка в связи с наличием трех несовершеннолетних детей.

Известный волонтер Сергей Притула рассказал о своем опыте прохождения военно-врачебной комиссии.

Воспоминаниями он поделился в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Он заявил, что пришел в ТЦК и получил инструкции по прохождению медосмотра, после чего был направлен на ВЛК.

"Я пришел в ТЦК и говорю: "Привет, что делаем?" Мне говорят: "Сейчас выпишем вам повестку, и реализуем этот процесс". Условно говоря, пойдете на ВЛК, пройдете, вернетесь, а мы уже потом займемся другими документами", – вспоминает Притула.

Он рассказывает, как быстро прошел через все медицинские проверки, за исключением офтальмологической. Поскольку у него были проблемы со зрением, в частности, паяли сетчатку глаза несколько лет назад, а другой глаз видит менее 20%. Комиссия поставила ему ограниченную пригодность. Однако уже в апреле правила изменились, и больше не существовало такого деления на ограниченно подходящий или другие категории.

"Я солдат-делопроизводитель по отсрочке в связи с наличием трех несовершеннолетних детей", — заявил волонтер.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: Про долг Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, собирается ли мобилизоваться.

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