Притула высказался о мужчинах за кордном и "косяках" с консульскими услугами

По мнению основателя одного из крупнейших благотворительных фондов, Украина совершила большую ошибку, введя ограничения на консульские сервисы для мужчин за пределами страны.

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула выразил непонимание определенных шагов власти в мае 2024 года, когда государство ввело ограничения на консульские сервисы для мужчин-украинцев за пределами страны.

Об этом говорилось в интервью Сергея Притулы "Общественному".

"Это мало кратковременные бонусы для власти, потому что все те люди, которые здесь в Украине, которые страдают каждый день из-за войны, они сказали, правильно, так им и надо, сидят там, пока мы здесь страдаем", — сказал Притула.

Он подчеркнул, что государство не должно было вмешиваться в эту историю противостояния тех, "кто здесь и тех, кто там".

"Это очень сложная история. Государство должно смотреть за горизонт. Государство должно смотреть за военной Украиной, когда нам каким-то образом нужно вернуть миллион украинских мужчин из-за границы", — добавил он.

Притула напомнил, что Украина нуждается в 5,5 миллионах рабочих рук, поэтому граждан за границей нужно поощрять к возвращению, а не ограничивать консульские услуги для мужчин-беженцев.

"И здесь государство такое выходит и говорит, сейчас мы им наваливаем и ограничивает консульские услуги. Это не очень пробудило чувство большой любви к государству со стороны тех людей, которых полугосударства называют уклоняющимися. Но после этого государство создает Министерство единства для того, чтобы объединить нас .Так вы только сами наломали косяков, наделали, разъединяя, а теперь вы хотите эту рану как-то сшить», — сказал Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула уже отмечал "большую ошибку", которую сделало государство, когда не приняло сторону украинцев за рубежом.

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