Притворился девушкой и обманул военного: на Хмельнитчине будут судить мошенника

Мужчина выманил у односельчанина почти полмиллиона гривен.

В Хмельницкой области 19-летний мужчина создал фейковую страницу в Инстаграм и выманил у военного почти полмиллиона гривен. Он писал ему от имени девушки.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

Мошенник под женским именем писал к 22-летнему односельчанину, который находился на фронте, и выманивал у него деньги якобы на лечение и другие нужды.

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"Когда сумма достигла почти полумиллиона, потерпевший решил проверить, кому он сбрасывал деньги. С помощью одного из мессенджеров он рассекретил своего знакомого", — сообщили в прокуратуре.

По фактам мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем, (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины) было возбуждено уголовное производство.

После завершения досудебного расследования прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении 19-летнего мужчины в суд.

Напомним, в Киеве задержала мошенницу, которая обманула 82-летнюю женщину, забрав все ее сбережения. Она представилась ей врачом.

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