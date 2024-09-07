Притворился девушкой и обманул военного: на Хмельнитчине будут судить мошенника

Мужчина выманил у односельчанина почти полмиллиона гривен.
В Хмельницкой области 19-летний мужчина создал фейковую страницу в Инстаграм и выманил у военного почти полмиллиона гривен. Он писал ему от имени девушки.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
Мошенник под женским именем писал к 22-летнему односельчанину, который находился на фронте, и выманивал у него деньги якобы на лечение и другие нужды.
"Когда сумма достигла почти полумиллиона, потерпевший решил проверить, кому он сбрасывал деньги. С помощью одного из мессенджеров он рассекретил своего знакомого", — сообщили в прокуратуре.
По фактам мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем, (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины) было возбуждено уголовное производство.
После завершения досудебного расследования прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении 19-летнего мужчины в суд.
Напомним, в Киеве задержала мошенницу, которая обманула 82-летнюю женщину, забрав все ее сбережения. Она представилась ей врачом.
Читайте также: