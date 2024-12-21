Притворился женщиной: на границе задержали очередного уклониста с поддельными документами

Энтузиаст надеялся, что аферу с перевоплощением не разоблачат.

Пограничники разоблачили личность с поддельными документами, которая пыталась незаконно пересечь границу. Мужчина притворился женщиной, чтобы выехать из Украины.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Как стало известно, в пункт пропуска "Угринов" на выезд из Украины прибыло лицо, которое на контроль предоставило документы на имя женщины. Пограничники сразу заметили признаки подделки паспортного документа.

"Через несколько минут оказалось, что девушкой по имени Александра на самом деле является 22-летний житель столицы Андрей", — отметили в ведомстве.

Впрочем, главный герой "магического перевоплощения", добавляют в ГНСУ, продолжал рассказывать пограничникам, что с детства чувствует себя женщиной. Но такой ролевой конфликт вызывал сомнения у правоохранителей.

"Выяснилось, что муж имел жену, жил обычной семейной жизнью, а перед самой поездкой за границу решил расстаться. Впрочем, покидать свою вторую половинку он не собирался. Пограничники не удивились, когда среди пассажиров автобуса нашли и его прежнюю. Вероятно, целью такой бьюти-маскировки было лишь стремление мужчины пересечь границу", — сообщили пограничники.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.

"Муж в сопровождении сотрудников Нацполиции вернулся в Украину. А вот его бывшая без угрызений совести направилась дальше за границу", — подытожили в ГНСУ.

Ранее на границе задержали военного, который покинул место службы и скрылся в Румынии. Муж узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей.

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