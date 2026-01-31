Притворился жертвой: водитель сбил пешехода в Ровенской области и инсценировал угон машины

ДТП / © Поліція Рівненської області

В Ровенском районе правоохранители оперативно раскрыли обстоятельства смертельного ДТП. Водитель внедорожника не только скрылся с места аварии, оставив жертву без помощи, но и попытался цинично ввести следствие в заблуждение, заявив о похищении своего транспортного средства.

Об этом пишет полиция Ровенской области.

Сообщение о трагедии поступило в полицию утром 30 января около 08:30. 59-летний мужчина рассказал, что обнаружил тело неизвестного на автодороге вблизи села Шубков.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По характеру травм эксперты установили, что смерть наступила в результате наезда автомобиля. Погибшим оказался 25-летний житель села Новая Украинка. Рядом с телом криминалисты обнаружили обломки транспортного средства, что стало первой зацепкой в розыске.

Следствие выяснило, что смертельный наезд произошел накануне, 29 января, около 20.00. За рулем автомобиля Jeep Cherokee находился 26-летний житель Тернопольской области.

«Водитель допустил наезд на пешехода. Однако, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, он покинул место ДТП», — отметили в полиции.

Водитель решил скрыть следы преступления. Ориентировочно через час после аварии он позвонил по телефону на спецлинию «102». Мужчина предоставил ложные анкетные данные и заявил о похищении своего внедорожника. Чтобы сделать легенду более убедительной, утром он совершил еще один звонок в полицию, сообщив, что якобы «нашел» свой автомобиль.

Правоохранители разоблачили его ложь и собрали доказательства причастности к смертельной аварии.

26-летний мужчина был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

