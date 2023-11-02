Притворялись больными: в Одесской области уклонистов перевозили к границе в карете "скорой"

Стоила такая услуга от 4,8 тысяч долларов с одного клиента.

Правоохранители разоблачили канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу в Одесской области. Уклонистов перевозили к границе в карете "скорой", которые притворялись больными.

Об этом сообщили СБУ и Нацполиция.

По данным следствия, для "трансфера" клиентов до границы фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем. Местом сбора уклонистов определили город Измаил.

В Измаил из Одессы мужчин перевозили, в частности, в комендантский час. Прикрытие под видом "скорой" позволяло им ездить в обход блокпостов. Уже ближе к границе уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.

Стоила такая услуга от 4,8 тысяч долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карту своего сообщника из южного региона Украины.

Фото: Национальная полиция Украины

Задержали и самих организаторов: ими оказались граждане Молдовы и Узбекистана с видами на проживание в Украине и житель Болградского района Одесчины.

Всем троим организаторам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа "скорой", который был задействован в незаконной деятельности.

Напомним, бывший заместитель главы Службы судебной охраны помогал уклонистам уехать за границу, а затем скрылся сам.

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