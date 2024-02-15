Притворялись, что продают дроны для ВСУ: мошенники обманули украинцев на 45 млн грн (видео)

В Украине действовала преступная группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн грн под предлогом продажи дронов для ВСУ. Организаторы две женщины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Пострадавшие собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 пострадавших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане из всех регионов Украины всех возрастов, которых объединило желание помочь украинским военным", — рассказали в полиции.

Отмечается, что в феврале этого года оперативники Департамента уголовного обыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы. -хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Правоохранители установили, что потерпевших привлекла стоимость предлагаемых товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег. Мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Как действовала схема и что известно об организаторах

Оплата производилась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптогаманцы и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, не поставляемых текстиля и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

Организаторами являются две женщины. Кроме того, стражи порядка установили, что в период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны. По данным производства в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу.

Злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

Сколько лет грозит мошенникам

Организаторам и их сообщнику было объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса). в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны и избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине глава ВЛК "списывала" мужчин и заработала на мобилизации миллионы гривен.

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