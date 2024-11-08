Притворялись ТЦК и выбивали деньги из мужчин: разоблачена преступная группа (фото)

Преступную схему наладили трое одесситов и уроженец Донетчины. За одно "патрулирование" они могли получать от 40 тыс. грн.

Одесские правоохранители ликвидировали преступную группу, члены которой выдавали себя за представителей ТЦК и полиции и выбивали деньги из мужчин мобилизационного возраста.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

В поле зрения правоохранителей попала группа людей, которые, выдавая себя за представителей ТЦК и полиции, останавливали на улицах мужчин призывного возраста.

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Злоумышленники в военной и полицейской форме угрожали задержанным мужчинам принудительной доставкой в ТЦК, при этом предлагали не делать этого за оплату. Если же "задержанные" отказывались – фигуранты прибегали к физическому и психологическому насилию.

Так, в одном из случаев члены преступной группы выжидали мужчину неподалеку его дома. Они обвинили свою жертву в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в ТЦК. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, начали бить по ногам, туловищу и голове. После этого фигуранты заявили мужчине, что он должен немедленно заплатить, если хочет избежать мобилизации. Беспокоясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал злоумышленникам более 3000 долл.

Преступную схему наладили трое одесситов и уроженец Донетчины. За одно такое "патрулирование" подельники могли получать от 40 тыс. грн.

В полиции отметили, что одним из участников группы оказался экс-работник милиции, который после службы был обвинен по нескольким уголовным производствам. Еще два фигуранта не раз имели проблемы с законом за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи.

Правоохранители поймали преступников "на горячем". У фигурантов провели обыски и изъяли элементы форменной одежды, деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты и отправлены на экспертное исследование оружие, порошкообразное вещество и средства для употребления наркотиков.

Участников преступной группы задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им подозрение в вымогательстве. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность разоблаченных мужчин к другим преступлениям. В ходе следствия действиям фигурантов может быть дана дополнительная правовая квалификация.

В Одессе ликвидировали преступную группу, которая под видом ТЦК и полиции требовала деньги с мужчин/Фото: Нацполиция Украины

В Одессе ликвидировали преступную группу, которая под видом ТЦК и полиции требовала деньги с мужчин/Фото: Нацполиция Украины

В Одессе ликвидировали преступную группу, которая под видом ТЦК и полиции требовала деньги с мужчин/Фото: Нацполиция Украины

В Одессе ликвидировали преступную группу, которая под видом ТЦК и полиции потребовала деньги с мужчин/Фото: Нацполиция Украины

В Одессе ликвидировали преступную группу, которая под видом ТЦК и полиции требовала деньги с мужчин/Фото: Нацполиция Украины

К слову, в октябре стало известно про якобы убийство в пригороде Одессы Геннадия Бейбутяна – руководителя общественной организации, помогающей работникам ТЦК задерживать на улицах уклонистов. Однако оказалось, что он жив.

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