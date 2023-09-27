Притворялись волонтерами и грабили пенсионеров: будут судить 4 участников этнической организованной группы (фото)

Четверо воров притворялись волонтерами и грабили пенсионеров.
Банда злоумышленников под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей на территории трех областей.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции и Харьковской областной прокуратуре.
Участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.
Злоумышленники подыскивали жертв в разных регионах – на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.
Как действовала "схема"
Под видом работников социальных служб грабители посещали домой пенсионеров, предлагали им получить продуктовые наборы и деньги. Злоумышленники всегда уточняли, что при себе есть только крупные купюры, поэтому люди должны дать им сдачу.
После обнаружения места хранения средств, отвлекая внимание пострадавших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления со стороны потерпевшего применяли к хозяину физическую силу.
Один из участников банды каждый раз находился возле дома пенсионеров для предупреждения сообщниц в случае возникновения опасности.
Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн. грн.
Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Винницкой области задержали мошенника, который представился сотрудником СБУ и обещал помочь уклонистам избежать призыва.
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