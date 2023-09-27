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Притворялись волонтерами и грабили пенсионеров: будут судить 4 участников этнической организованной группы (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Притворялись волонтерами и грабили пенсионеров: будут судить 4 участников этнической организованной группы (фото)

Личности ромской национальности притворялись волонтерами.

Четверо воров притворялись волонтерами и грабили пенсионеров.

Банда злоумышленников под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей на территории трех областей.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции и Харьковской областной прокуратуре.

Участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

© Прокуратура Харьковской области
Фото: Прокуратура Харьковской области

Злоумышленники подыскивали жертв в разных регионах – на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

Как действовала "схема"

Под видом работников социальных служб грабители посещали домой пенсионеров, предлагали им получить продуктовые наборы и деньги. Злоумышленники всегда уточняли, что при себе есть только крупные купюры, поэтому люди должны дать им сдачу.

Жертвами обвиняемых были пожилые люди. / ©
Жертвами обвиняемых были пожилые люди.

После обнаружения места хранения средств, отвлекая внимание пострадавших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления со стороны потерпевшего применяли к хозяину физическую силу.

Один из участников банды каждый раз находился возле дома пенсионеров для предупреждения сообщниц в случае возникновения опасности.

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Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн. грн.

Общая сумма
Общая сумма "заработанного" – 1,8 млн грн
Изъятые средства / ©
Изъятые средства

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время все злоумышленники находятся под стражей / ©
В настоящее время все злоумышленники находятся под стражей

Напомним, что в Винницкой области задержали мошенника, который представился сотрудником СБУ и обещал помочь уклонистам избежать призыва.

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Дата публикации
Просмотры
296
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