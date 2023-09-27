Притворялись волонтерами и грабили пенсионеров: будут судить 4 участников этнической организованной группы (фото)

Банда злоумышленников под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей на территории трех областей.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции и Харьковской областной прокуратуре.

Участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Злоумышленники подыскивали жертв в разных регионах – на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

Как действовала "схема"

Под видом работников социальных служб грабители посещали домой пенсионеров, предлагали им получить продуктовые наборы и деньги. Злоумышленники всегда уточняли, что при себе есть только крупные купюры, поэтому люди должны дать им сдачу.

Жертвами обвиняемых были пожилые люди.

После обнаружения места хранения средств, отвлекая внимание пострадавших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления со стороны потерпевшего применяли к хозяину физическую силу.

Один из участников банды каждый раз находился возле дома пенсионеров для предупреждения сообщниц в случае возникновения опасности.

Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн. грн.

Общая сумма "заработанного" – 1,8 млн грн

Изъятые средства

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время все злоумышленники находятся под стражей

Напомним, что в Винницкой области задержали мошенника, который представился сотрудником СБУ и обещал помочь уклонистам избежать призыва.

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