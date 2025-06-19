Притворялся больным, а затем ударил работника ТЦК: детали инцидента на Черниговщине

Драка с ТЦК (иллюстративное фото)

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В интернете распространяется видео, на котором, возможно, зафиксировано превышение служебных полномочий военнослужащими одного из районных ТЦК и СП Черниговской области с применением физической силы во время оповещения граждан.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП

Военные из ТЦК хотели проверить документы у мужчин. Мужчины, по словам военных, начали вести себя вызывающе. После долгого разговора один из них согласился поехать в ТЦК. Там он сказал, что у него болит плечо и, возможно, сломано. Бригада скорой помощи доставила гражданина в медицинское учреждение. Результаты обследования и рентгена не подтвердили заявленные повреждения.

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Оказалось, что этот мужчина находился в розыске за уклонение от воинского долга во время мобилизации. Когда военнослужащие предложили ему проехать в ТЦК и СП, он начал вести себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих в ногу, пытаясь скрыться.

Ударившийся военнослужащий является участником боевых действий, переведенным в ТЦК и СП после ранения. Удар пришелся именно на ногу, травмированную им во время выполнения боевых задач на фронте.

Позиция руководства ТЦК

Руководство Черниговского областного ТЦК и СП не оправдывает превышение полномочий своих военнослужащих. В то же время они решительно осуждают нарушения гражданами требований законодательства о воинской обязанности и мобилизации. А также применение физической силы к представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам служебного расследования виновные военнослужащие будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, правоохранители Тернопольщины разоблачили коррупционные сделки в двух территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственные полиции обнаружили две разные схемы заработка на военнообязанных.

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