Притворялся несчастной женщиной и выманивал деньги: на Полтавщине задержан аферист

Сумма нанесенного гражданам ущерба достигает более 230 тысяч грн.

В Полтавской области мужчина создал страницу в социальной сети, скачал найденную в Интернете фотографию незнакомой женщины и от ее имени выманивал деньги у мужчин.

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Пострадавшим он представлялся вдовой погибшего при обстреле г. Мариуполь, воспитывающей малолетнего сына и имеющего тяжелое материальное положение.

Считая, что помогают женщине, мужчины перечисляли деньги на банковскую карту злоумышленнику.

В ходе досудебного расследования установлено, а в суде доказано несколько фактов мошенничества. Сумма нанесенного гражданам ущерба достигает более 230 тысяч грн.

Помимо этого, через мессенджер аккаунта злоумышленник присылал пользователям Сети изображение порнографического характера.

За совершенные уголовные правонарушения Лубенским горрайонным судом мужчина лишен свободы на 6 лет. До вступления приговора в законную силу лицо будет находиться под стражей.

Напомним, жительница Тернопольской области перевела иностранцу, с которым познакомилась в соцсетях, 38 тысяч гривен. После этого мужчина исчез, а потерпевшая обратилась в полицию.

Читайте также: