Притворялся военным: житель Хмельнитчины обокрал женщину на 670 тысяч гривен
Житель Хмельницкой области будет сидеть за решеткой из-за того, что обманул женщину.
В Хмельницком мужчина изображал военного и обманул 29-летнюю женщину более чем на 670 тысяч гривен. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Как стало известно, злоумышленник начал общение с жительницей Запорожской области через Telegram. Основой для совершения преступления послужила легенда о «службе на фронте». Он вмешался в доверие жертве, после чего она в течение нескольких месяцев перечисляла средства якобы «на нужды подразделения».
В полиции отметили, что в общей сложности женщина перечислила злоумышленнику более 670 тысяч гривен. Он потратил средства на собственные нужды.
"Полицейские объявили 22-летнему мужчине подозрение в совершении мошенничества в больших размерах", - говорится в сообщении.
Суд признал жителя Хмельнитчины виновным. Приговор – трех лет лишения свободы. Кроме этого, он должен возместить причиненный потерпевшему ущерб.
Ранее фейковый представитель банка обманул пенсионера на 64 000 гривен.
Фигуранты действовали слаженно и оперативно: представились работниками банка и сообщили о якобы «подозрительной активности» на банковском счету мужчины. Путем психологического давления и манипуляций злоумышленники вынудили пенсионера раскрыть конфиденциальные данные для доступа к его онлайн-банкингу.
В результате злоумышленники незаконно завладели 64 тысячами гривен. Фигуранту дела грозит до восьми лет заключения.