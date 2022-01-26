Привалило кирпичом: в Харькове на строительстве погиб работник из Сум

На мужчину посыпался кирпич со стены.
В Харькове при выполнении работ по реконструкции нежилого помещения произошел несчастный случай. В результате обрушения стены погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Инцидент произошел сегодня, 26 января, в Харькове по улице Фейербаха. 51-летний строитель из города Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.
Очевидцы сообщили о происшествии полиции.
По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии", — сообщили в полиции.
Напомним, что в Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой.
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