Привалило кирпичом: в Харькове на строительстве погиб работник из Сум

Привалило кирпичом: в Харькове на строительстве погиб работник из Сум

На мужчину посыпался кирпич со стены.

В Харькове при выполнении работ по реконструкции нежилого помещения произошел несчастный случай. В результате обрушения стены погиб мужчина.

Также читайте В Бразилии лодки с туристами привалило куском скалы: появилось жуткое видео

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня, 26 января, в Харькове по улице Фейербаха. 51-летний строитель из города Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.

Очевидцы сообщили о происшествии полиции.

По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой.

Читайте также: