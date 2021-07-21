ПриватБанк блокирует карточки украинцев на 120 дней: почему и кого заденет

ПриватБанк блокирует карточки украинцев на 120 дней: почему и кого заденет

На счету клиентки остались средства, но снять она их не может.

ПриватБанк заблокировал все карточки своей клиентки, которая до этого проводила множество операций по счетам (занималась покупкой и продажей криптовалюты).

Как пишет Обозреватель, на счету женщины осталось 23 тысяч грн, а вернуть доступ обещают только через 120 дней.

На форуме Минфин одна из клиенток банка пожаловалась, что ей заблокировали все карты.

В ответе на обращение в банке сообщили, что нужно ждать.

"В один прекрасный день" Приват "заблокировал все мои 5-6 карточек, которыми пользовалась более пяти лет! И заставил ждать сначала 5 дней, затем 14, затем снова 15. В сумме получилось 40 дней. В результате перезвонили и сказали ждать 120 дней", — пишет клиентка.

Отметим, что счет могли заблокировать вследствие финансового мониторинга. Если клиентка постоянно переводила и получала деньги из разных счетов, к тому же суммы не были подтверждены официальными доходами, банк должен был отреагировать на такие операции.

"Раньше с вами связывался сотрудник банка и предоставил информацию относительно вашего вопроса. Рекомендуем ожидать указанных ранее сроков решения вопроса", — ответили клиентке в ПриватБанке.

ТСН

Согласно рекомендациям НБУ, клиента нужно проверять, если:

• объем наличных операций по счетам не соответствует объемам для такого клиента;

• постоянно осуществляются операции с наличными на большие, округлые суммы;

• клиент регулярно меняет мелкие банкноты на большие.

Не так давно клиентка ПриватБанка Татьяна Хода пожаловалась, что с ее карточки исчезли средства в размере почти 35 тысяч гривен.

Женщина сообщила, что "полетели" средства с зарплатной карты без ее ведома, без СМС-сообщений. В финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрение ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

Напомним, клиенты ПриватБанка 26 июня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке.

Как сообщил прес-секретар банка Олег Серга, причиной этого стал сбой.

А осенью 2020 клиенты ПриватБанка пожаловались на проблемы с работой интернет-приложения банка, терминалов и банкоматов. Причиной этого стала массовая оплата товаров на торговом онлайн-площадке Китая. Из-за большого количества платежей они автоматически выстроились в очередь. В течение часа банк обслуживал до 70 тысяч платежей, а это значительно превышает нормальные объемы работы.

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