"ПриватБанк" и "Ощадбанк" полностью возобновили работу после второй мощной кибератаки

"ПриватБанк" и "Ощадбанк" полностью возобновили работу после второй мощной кибератаки

Никаких потерь денежных средств клиентов не произошло, отметили в НБУ.

По состоянию на 16 февраля все вебресурсы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" восстановлены.

Об этом на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, киберполиции, СНБО и НБУ сказал директор Департамента безопасности Национального банка Украины Игорь Коновалов.

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По его словам, не смотря на то, что DDoS-атака продолжается, все системы "Ощадбанка" и "ПриватБанка" работают в штатном режиме.

"Что касается вчерашнего дня, то были совершены таргетированные атаки на "Ощадбанк" и "ПриватБанк" на системы мобильного банкинга. Вечером после 18:00 частично сервисы были возобновлены. Утром DDoS атака продолжилась, но банки уже были к этому готовы, и по состоянию на 12 часов "ПриватБанк" восстановился полностью, а "Ощадбанк" восстановился около получаса ", — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что никаких потерь денежных средств клиентов не произошло.

Как стало известно, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дія" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы. По мнению киберспециалиста, в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия.

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