Приватбанк или госбанк: ЕСПЧ проверит законность национализации крупнейшего частного банка Украины

Приватбанк

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Бизнесмен Игорь Коломойский обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, ссылаясь как на незаконность лишения собственности, так и на нарушение права на судебную защиту. Европейский суд по правам человека принял соответствующие жалобы к рассмотрению и должен принять решение о национализации «Приватбанка», которое будет обязательным к выполнению в Украине.

Об этом сообщил представитель Игоря Коломойского адвокат Александр Лысак.



Правозащитник отметил, что после национализации Приватбанка Игорь Коломойский как акционер обжаловал в суд национализацию из-за ее незаконности и безосновательности. В апреле 2019 года суд первой инстанции иск Игоря Коломойского удовлетворил и признал национализацию незаконной.

«Впрочем, после этого Верховной Радой Украины был принят закон №590-IX от 13.05.2020, более известный как „антиколомойский“. Этим законом запрещалось обжалование национализации банков и принятие каких-либо судебных решений, повлекших возврат банков предыдущим владельцам. Характерной же чертой этого закона было то, что установленные им правила имели обратное действие во времени и распространялись на судебные споры, начатые до его вступления в силу. Это прямо противоречит принципу недопустимости обратного действия закона во времени, закрепленном как в Конституции Украины, так и в ратифицированных Украиной международных источниках права», — заявил Лысак.

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Представитель бизнесмена добавил, что в связи с принятием этого закона апелляционный суд на его основании просто отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении иска, не проверяя его законность и закрыл производство по делу.

«Верховный суд аналогичным образом в нарушение принципа недопустимости обратного действия закона во времени оставил по-прежнему решение апелляционного суда» — говорит адвокат.

В целом же в производстве Европейского суда по правам человека находится три жалобы Игоря Коломойского: две связаны с национализацией Приватбанка, а одна — с его незаконным содержанием под стражей без приговора суда в нарушение предельных сроков, которое длится почти два года.