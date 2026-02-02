"ПриватБанк" остановил работу в городе на Донбассе: какая причина (фото)

Отделение «ПриватБанка» в Дружковке / © ПриватБанк

«ПриватБанк» официально объявил о прекращении работы своего отделения в городе Дружковка Донецкой области из-за критической ситуации с безопасностью. Постоянные атаки российских дронов и угроза жизни работников и клиентов сделали дальнейшую деятельность в городе невозможной.

Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

«Нам всегда больно принимать такие решения, но вынуждены остановить работу отделения ПриватБанка в Дружковке Донецкой области. Сегодня здесь дроны и взрывы стали фоном, к которому невозможно привыкнуть. Продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно», — говорится в заявлении банка.

Там проинформировали, что на прошлой неделе российский БпЛА убил специалистов газовой службы, которые направлялись проводить ремонты. Спасательные службы проводят эвакуацию мирных жителей.

Специалисты «ПриватБанка» до последнего преданно выполняли свою работу в Дружковке. С начала полномасштабной войны отделения не прекращали работу ни на день. Команды продолжали работу даже тогда, когда в Дружковке 15 дней не было света. И это несмотря на то, что в отделении, которое пережило вражеский удар, не было отопления, электроэнергии и водоснабжения.

Клиенты «ПриватБанка» приходили в отделение, чтобы зарядить свои устройства, согреться и почувствовать поддержку.

Команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске. Там можно будет получить все необходимые услуги.

Напомним, в середине декабря 2025 года в Дружковке российские войска прицельно атаковали FPV-дроном пожарную автоцистерну, которая направлялась на ликвидацию огня. В результате взрыва четверо спасателей ГСЧС получили ранения, их госпитализировали. Повреждена также спецтехника.

К слову, также в середине декабря «Новая почта» объявила о закрытии своего последнего отделения в Святогорске Донецкой области из-за критической опасности, приближения фронта и постоянных атак дронов на логистический транспорт. Последние месяцы это отделение было единственным бизнесом, который работал в городе, и функционировало как «Пункт незлмности», где люди заряжали гаджеты и получали гуманитарную помощь.