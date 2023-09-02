"ПриватБанк" предупредил о паузе в работе приложения: когда оно будет недоступно

Это связано с работами по улучшению обслуживания клиентов.

В ночь на 3 сентября "ПриватБанк" проводит комплекс регламентных работ: Так, приложение "Приват24" будет на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает PrivatBank_insider.

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Как отмечается в сообщении, ключевая цель – сделать обслуживание клиентов более удобным и безопасным.

"В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка "Приват24" и "Приват24" для бизнеса. Также возможны временные задержки в работе других банковских сервисов", – сообщили в банке.

Регламентные работы в банке обычно проводятся ночью. Именно в это время большинство клиентов не совершают операции.

"Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!", – предупредили в ПриватБанке.

Напомним, 1 августа, "ПриватБанк" продлил период использования всех карт на 24 месяца. По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции: оплата в магазинах через POS-терминал; снятие наличных денег в банкоматах; операции в "Приват24"; пополнение счета (любым удобным способом).

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