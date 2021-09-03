ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: в чем причина

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: в чем причина

Транзакции, работа банкоматов, терминалов и приложения будет прекращена 4 сентября с 1:00 до 6:00.

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Временно не будут работать:

транзакции по картам,

Приват24 для физических лиц и бизнеса,

LiqPay,

сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", — говорится в сообщении.

ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения — 4 сентября с 1:00 до 6:00.

Напомним:

В начале августа в Украине клиенты ПриватБанка массово жаловались на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдавали наличные, но все равно происходило списание средств со счета.

Новости Украины: в деле "Приватбанка" объявили подозрения трем бывшим чиновникам

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