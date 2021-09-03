ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: в чем причина

Транзакции, работа банкоматов, терминалов и приложения будет прекращена 4 сентября с 1:00 до 6:00.
ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Временно не будут работать:
- транзакции по картам,
- Приват24 для физических лиц и бизнеса,
- LiqPay,
- сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", — говорится в сообщении.
ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения — 4 сентября с 1:00 до 6:00.
Напомним:
- В начале августа в Украине клиенты ПриватБанка массово жаловались на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдавали наличные, но все равно происходило списание средств со счета.