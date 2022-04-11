"ПриватБанк" продолжил регламентные работы: когда заработает "Приват24"

Штатный режим приложения полностью восстановят к 6 утра 12 апреля.

"ПриватБанк" предупредил пользователей "Приват24" о продлении регламентных работ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали сначала. Это необходимо для обеспечения бесперебойной и безопасной работы сервисов банка, поэтому наши IT-специалисты работают в режиме 24/7", — говорится в заявлении банка.

В финучреждении отмечают, что штатный режим приложения полностью восстановят до 6 утра 12 апреля. Пользователям банка напоминают, что оплаты картой в торговых сетях, а также снятие наличных в банкоматах работают в обычном режиме.

Как ранее сообщали в банке, в ночь на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы. В финучреждении обещали возобновить работу "Приват24" в 8 утра.

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