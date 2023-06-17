ПриватБанк временно приостановит все операции с картами, банкоматы не будут работать: какая причина

В ночь на 18 июня с 00:30 до 06:00 ПриватБанк приостановит все операции с карточками с целью проведения регламентных работ.

Об этом сообщает банк на своей странице в Telegram.

"В ночь на 18 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессингового центра, операции с карточками будут на паузе до 6 утра. В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей по карточкам", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что аналогичная пауза будет продолжена в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно банк выполняет работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", — отмечают в банке.

Напомним, что "ПриватБанк" возобновит услугу по приему наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах, которая была приостановлена с 29 мая.

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