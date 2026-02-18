ТСН в социальных сетях

Украина
194
1 мин

Приведи друга — останься живым: пленные россияне помогли ВСУ захватить своих сослуживцев (видео)

Россияне сдались в плен ВСУ и позвали за собой коллег.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ВСУ

ВСУ / © СБУ

На Северо-Слобожанском направлении бойцы 158-й бригады ВСУ придумали хитрый способ, как брать оккупантов в плен. Они отправили к врагу дрон с громкоговорителем и убедили двух россиян на позывные Горец и Хирург сложить оружие.

Об этом сообщили в 158-й отдельной механизированной бригаде.

«Уникальный случай!» — коротко прокомментировали в бригаде.

По словам военных, когда двое россиян сдались, то решили помочь своим товарищам выжить. Пленные записали обращение, в котором призвали других россиян также складывать оружие. План сработал: услышав голоса своих «коллег», из окопов вышли и сдались еще трое оккупантов.

В целом, благодаря технической смекалке украинских бойцов и психологическому давлению обменный фонд пополнился пятью оккупантами. Все они сложили оружие и получили шанс на сохранение жизни согласно нормам международного права.

«Будь как „Горец“ и „Хирург“: сдавайся в плен сам и приводи сослуживцев — это единственный способ выжить», — отметили украинские военные.

194
