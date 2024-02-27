Привел российские С-300 на многоэтажку в Запорожье: в Украине осудили предателя

Для вербовки фигуранта оккупанты привлекли его знакомого.

Предатель, приведший российские С-300 на многоэтажку в Запорожье, получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок получил агентурная сеть ФСБ, корректировавшая воздушные атаки РФ на Запорожье.

По его наводке 18 октября 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 5 человек, еще 5 получили тяжелые ранения.

СБУ разоблачила предателя

"Как установило расследование, осужден идеологический сторонник рашизма. В октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, прибывший на ротацию к временно оккупированному Днепрорудному, что на Запорожье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для вербовки фигуранта оккупанты привлекли его знакомого — предпринимателя, который находится на временно захваченной территории региона и сотрудничает с российской спецслужбой.

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В целях конспирации вражеский агент выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в Телеграмм-канале.

"Для сбора разведданных он организовал собственную группу информаторов, в которую вошли четверо жителей областного центра. Среди них работник горводоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу", - говорится в сообщении.

При личных встречах злоумышленники вместе распивали алкогольные напитки, российский агент расспрашивал "нужную" информацию во время доверительных разговоров о ситуации в Запорожье.

СБУ разоблачила предателя

Во время обысков в домах задержанного агента СБ и его информаторов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

На основании собранных доказательств суд признал "Палестинца" виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Напомним, в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили 47 агентурных сетей.

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