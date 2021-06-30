"Привели в чувство и "благополучно" отправили домой": в Запорожье после больницы пропал пациент с травмой головы

Мужчина вышел из больницы и просто исчез.
В Запорожье родные разыскивают 60-летнего мужчину. Он попал в больницу с травмой головы и потерей памяти, там его привели в чувство и выпроводили "домой".
Об этом в соцсети рассказала жена пропавшего Ольга.
"В воскресенье, 27 июня, муж попал в 9 больницу с травмой головы и потерей памяти, в 17:00 его привели в чувство и "благополучно" отправили домой, после этого его никто не видел. Документов при себе он не имел", — рассказала Ольга.
По словам женщины, родные пропавшего мужчины обратились в полицию.
В пресс-службе полиции Запорожской области информацию об исчезновении и розыске местного жителя подтвердили.
"Устанавливается местонахождение Окроашвили Артура Евгеньевича, 1961 года рождения, 27 июня 2021 года покинул территорию 9-й городской клинической больницы и ушел в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. Имеет особые приметы: большой шрам от плеча до запястья на левой руке, татуировка на правом плече в виде двух букв "с" .Был одет в рубашку с коротким рукавом светло-голубого цвета, темные спортивные штаны, босоножки светло-коричневого цвета ", — рассказала пресс-секретарь полиции Виктория Тлустова.
В случае получения информации, правоохранители просят сообщить по телефону тел. 0990036682 или 102.
Напомним, что Марганце медики больницы отказались оказывать помощь девушке. Они ее даже не осмотрели и выпроводили из больницы.