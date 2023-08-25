"Привет, 90-е!": в оккупированном Мариуполе постоянно происходят перестрелки и "бандитские разборки"

В Мариуполе регулярно происходят стычки между россиянами. Жители города чувствуют себя в опасности.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет

В Мариуполе регулярно происходит стрельба между россиянами

Жители потеряли покой

Жители домов по улице Левицкого сообщили, что вечером около 80 человек с оружием в руках устроили "разборки" у памятника "Жертвам фашизма".

"Стрелянина, брань и крики, которые были слышны даже у приморского ЗАГСа. Вечером в сквере гуляют мамочки с детьми, пенсионеры и просто жители близлежащих домов. Ну, был спокойный район, на тебе, приплыли", — возмущаются мариупольцы.

В горсовете констатируют, что на оккупированной территории враг регулярно нарушает все правила безопасности и не уважает права местных. Количество конфликтов между разными подразделениями военных с использованием огнестрельного оружия только растет. Среди прочего, захватчики устраивают нарушающие дорожные правила движения.

Ранее стало известно, что в Мариупольском районе фиксируют увеличение российских кафиров. Насчитывается плюс пять тысяч военных РФ.

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