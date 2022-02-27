Привет Беларуси: украинские хакеры "положили" правительственные сайты страны и пропагандистские СМИ

Сейчас основные сайты страны-соседи, ввязавшейся в войну на стороне оккупантов, не работают.

В Беларуси украинские киберволонтеры устроили массированную атаку на сайты основных государственных учреждений и СМИ.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

"Украина имеет тотальное сопротивление на всех уровнях и фронтах. Победа будет безоговорочной! Слава Украине. UPD. Это деятельность украинских киберволонтеров", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: