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Привет Беларуси: украинские хакеры "положили" правительственные сайты страны и пропагандистские СМИ

Привет Беларуси: украинские хакеры "положили" правительственные сайты страны и пропагандистские СМИ

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Привет Беларуси: украинские хакеры "положили" правительственные сайты страны и пропагандистские СМИ

Сейчас основные сайты страны-соседи, ввязавшейся в войну на стороне оккупантов, не работают.

В Беларуси украинские киберволонтеры устроили массированную атаку на сайты основных государственных учреждений и СМИ.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

"Украина имеет тотальное сопротивление на всех уровнях и фронтах. Победа будет безоговорочной! Слава Украине. UPD. Это деятельность украинских киберволонтеров", — говорится в сообщении.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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