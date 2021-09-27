"Привет фурам": в Харькове экоактивисты передали дальнобойщикам поздравления в бутылках

Дальнобойщики буквально забросали бутылками лес близ Харькова.

В Харьковской области экоактивисты стали наводить порядок в лесу. Во время уборки они нашли немало пластиковых бутылок "с сюрпризом", из-за чего передали большое приветствие дальнобойщикам.

Пр это сообщают в телеграмм-канале "Харьков Life".

Неравнодушные горожане решили провести экологическую акцию по уборке мусора в лесу в Харьковской области. Там рядом с бытовым мусором было немало пластиковых бутылок.

"Экоактивисты, убирая лес на улице Вторчерметовская, обнаружили кучу бутылок с мочой. Оказалось, что дальнобойщики чтобы не напрягаться, мочатся в бутылку и выбрасывают в лес", — говорится в сообщении.

Активисты собрали все собранные бутылки с мочой и выставили вдоль дороги с надписью "привет фурам", чтобы дальнобойщики, которые проезжают мимо, могли увидеть "результат своих поездок" собственными глазами.

Пользователи Сети назвали поведение водителей фур позорным и бескультурной:

Какой кошмар!

К чему мы "доехали". Этим людям на авто трудно доехать до любого мусорного контейнера и выбросить туда свои "отходы производства".

Биотуалеты на трассах не помешали бы ...

А выкручиваться в кабине и делать это перехватывая руль не стремно интересно?

Напомним, что в Бердянске Запорожской области бездомная женщина, роясь в помойке нашла пакет с 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, зато получила награду — 100 грн.

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