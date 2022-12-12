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Привет оккупантам от "хаймарсов" в Сватово: ВСУ попали в общежитие с российскими воинами (видео 18+)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2924
Время на прочтение
1 мин
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Привет оккупантам от "хаймарсов" в Сватово: ВСУ попали в общежитие с российскими воинами (видео 18+)

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В Луганской области ВСУ попали в место дислокации кафиров — есть погибшие и раненые.

В Луганской области в сватовом ночь показалась беспокойной для оккупантов. К ним прилетел "взрывной привет" от ВСУ.

Об этом сообщает телеграмм-канал "ВСУ. Война с оккупантами".

Отмечается, что взрывы зафиксированы в городе Сватово. Там ВСУ попали в здание, где располагались российские захватчики.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что здание разрушено, а из-под завалов достают убитых и раненых.

О количестве потерь пока не сообщается.

В отдельных телеграмм-каналах сообщают, что "прилетело" в общежитие бойцов ЧВК "Вагнер".

Напомним, что за прошедшие сутки в Луганской области аналогичное событие произошло в Кадиевке. Там ВСУ "химарснули" гостиницу, в которой находились "вагнеровцы".

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Дата публикации
Просмотры
2924
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