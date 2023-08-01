"Привет, СССР": в Мариуполе оккупанты ввели для учительниц "адский дресс-код"

В Мариуполе оккупанты запретили учительницам, которые перешли на сторону врага и будут учить детей в школах по российской программе, использовать на работе косметику и красить волосы.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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"В мариупольских школах с первого сентября введен адский дресс-код. Для учителей-женщин запрещено красить волосы, использовать косметику (любую), одежду мрачного серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не "ежик". Для длинных волос — конский хвост, или гуля", – пишет Андрющенко.

Мужчинам-учителям велели быть чисто выбритыми, без бороды, обязательно в классическом костюме с галстуком.

"Привет, СССР. Мы так скучали по тебе (на самом деле — нет). Если честно, это так триггерит и заставляет вспоминать... бесконечно долгие недели наказаний за нарушение дресс-кода учеником... Но это были 1980-е. Теперь, 21 век, но Мариуполь кто-то оттолкнул назад в средневековье", – подытожил советник мэра Мариуполя.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе фактически появился рынок рабов.

Также сообщалось, что в Мариуполе окккупанты сбросили девушку с девятого этажа, в результате чего она потеряла ногу.

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