В Украину идет потепление: подробности прогноза погоды

В Украину идет тепло, на выходных ожидается до +12 и туманы.

В Украину идет ощутимое потепление. Об этом на днях заговорили синоптики. Они спрогнозировали, что в течение выходных в стране установится преимущественно облачная погода с туманами и небольшим ночным минусом. А днем в некоторых регионах может потеплеть до +12! Где можно будет насладиться солнцем, а куда вернутся осадки – рассказала в эксклюзиве для TSN.UA Людмила Труфин.

Почти весенние выходные

В ближайшие дни сильных морозов в Украине ожидать не стоит, в части областей может пригреть до +12 градусов!. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. Ветер ожидается слабый, местами возможны туманы.

В субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных областях, а днем также на крайнем западе и в Одесском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождя и туманы. В воскресенье, 8 декабря, местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. — без существенных осадков. Местами возможен туман. -3…+2 °С, днем +2…+7 °С; в южных областях ночью 0…+5 °С, днем до +7…+12 °С.”

Синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала потепление в Украине. С ее слов, с 7 декабря увеличится осадок и повысится температура воздуха.

Какая будет погода в декабре

Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич добавил, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменной. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь.

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

В целом, по его данным, декабрь этого года будет классическим переходным периодом с осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. Средняя температура этого года в январе будет колебаться на уровне -5°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их стоит ждать в период с 8 по 24 января.

Каким будет яростный

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C. температура воздуха будет положительной — +1... –2˚С и выше, а на северо-востоке до –3…–4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Какая будет погода зимой

В целом погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозов до -20 градусов и вьюги.

Аномалий в декабре точно ждать не стоит. В регионах Украины ожидается от -3 до -5 в ночное время. В первой декаде сильных морозов точно ожидать не следует. Морозы возможны ближе к третьей декаде декабря. В некоторых регионах будет до -7.

Какая будет погода на Рождество

По словам Щедрина, в этом году Рождество и Новый год мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет примерно -5 градусов.

"Этот период может начаться сразу после Нового года с 1 по 7 января. В декабре не стоит ожидать сильных вьюг, но снег будет".

Когда ударят морозы

А вот сильные морозы, по словам синоптика, следует ожидать во второй половине января.

"В первой половине зимы и до середины января аномалии не прогнозируются. Но уже с 15 января и ближе к 20-м числам следует ожидать сильного снижения температуры. Ночью температура может снизиться до -20 градусов".

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда.

Новый год – без снега

На прошлый год Рождество и Новый год в Украине не было сильных морозов и снегопадов Преимущественно плюсовая температура., не ниже минус –2˚С в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега. Жителей западной Украины ближе к новогодним праздникам зима будет радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега.

Напомним, синоптики сообщили, когда придет настоящая зима. В частности, синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменной.

Читайте также: